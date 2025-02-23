الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

أعلن الجيش الأردني أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت فجر اليوم /الأحد/، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسئوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون).



وقال مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - في بيان اليوم - إن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط الطائرة المسيرة داخل الأراضي الأردنية"، مبينًا أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل - بكل قوة وحزم - على تسخير جميع الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.