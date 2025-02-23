ads
الأحد 23 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

الجيش الأردني
الجيش الأردني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلن الجيش الأردني أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت فجر اليوم /الأحد/، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسئوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون).


وقال مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - في بيان اليوم - إن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط الطائرة المسيرة داخل الأراضي الأردنية"، مبينًا أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل - بكل قوة وحزم - على تسخير جميع الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

الجيش الأردني الغربية تهريب مواد مخدرة طائرة مسيرة