مايكروسوفت تحقق اختراقا علميا في الحوسبة .. بداية لمستقبل تكنولوجي جديد

في خطوة قد تعيد تشكيل عالم التكنولوجيا، أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحقيق اختراق علمي في مجال الحوسبة الكمية، وذلك بعد نجاحها في تطوير شريحة ماجورانا 1 وهي الشريحة التي تعتمد على حالة جديدة من المادة، تختلف عن الحالات الثلاث المعروفة الصلبة والسائلة والغازية.

جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «مايكروسوفت وتحدي الحوسبة الكمية.. اختراق علمي يمهد لمستقبل جديد»، مسلطًا الضوء على اختراق جديد لشركة مايكروسوفت.

تعتمد شريحة ماجورانا 1 على موصلات تجعلها أكثر استقرارا وهي خطوة محورية تقّرب البشرية من حواسيب كمية فائقة السرعة قادرة على إحداث طفرة في الذكاء الاصطناعي وتطوير الأدوية وتصميم مواد متطورة، وحتى حل مشكلات رياضية معقدة لم يكن بالإمكان معالجتها بالحواسيب التقليدية.

وأشار التقرير إلى أنه بفضل هذه التقنية قد يصبح الانتقال من الحوسبة التقليدية إلى الكمية أقرب ما كان متوقعا، إذ تشير تقديرات العلماء إلى إمكانية تحقيق هذا الحلم خلال سنوات بدلا من عقود، وتعتمد الشريحة على تبريد الموصلات إلى درجات حرارة منخفضة للغاية، ما يمنحها خصائص فيزيائية استثنائية تستخدم لتعزيز سرعة المعالجة ودقة النتائج.

وأوضح التقرير أنه رغم أن الحوسبة الكمية لا تزال تواجه تحديات تقنية فإن هذا التقدم العلمي يضع شركة مايكروسوفت في قلب المنافسة التكنولوجية العالمية، ويجعل السباق نحو الهيمنة على الجيل القادم من الحواسيب أكثر اشتعالا، في مشهد يبدو أن تأثيره سيتجاوز بكثير سباق الذكاء الاصطناعي الحالي.