مايكروسوفت تحقق اختراقا علميا في الحوسبة .. بداية لمستقبل تكنولوجي جديد

في خطوة قد تعيد تشكيل عالم التكنولوجيا، أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحقيق اختراق علمي في مجال الحوسبة الكمية، وذلك بعد نجاحها في تطوير شريحة ماجورانا 1 وهي الشريحة التي تعتمد على حالة جديدة من المادة، تختلف عن الحالات الثلاث المعروفة الصلبة والسائلة والغازية.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «مايكروسوفت وتحدي الحوسبة الكمية.. اختراق علمي يمهد لمستقبل جديد»، مسلطًا الضوء على اختراق جديد لشركة مايكروسوفت.
تعتمد شريحة ماجورانا 1 على موصلات تجعلها أكثر استقرارا وهي خطوة محورية تقّرب البشرية من حواسيب كمية فائقة السرعة قادرة على إحداث طفرة في الذكاء الاصطناعي وتطوير الأدوية وتصميم مواد متطورة، وحتى حل مشكلات رياضية معقدة لم يكن بالإمكان معالجتها بالحواسيب التقليدية.
وأشار التقرير إلى أنه بفضل هذه التقنية قد يصبح الانتقال من الحوسبة التقليدية إلى الكمية أقرب ما كان متوقعا، إذ تشير تقديرات العلماء إلى إمكانية تحقيق هذا الحلم خلال سنوات بدلا من عقود، وتعتمد الشريحة على تبريد الموصلات إلى درجات حرارة منخفضة للغاية، ما يمنحها خصائص فيزيائية استثنائية تستخدم لتعزيز سرعة المعالجة ودقة النتائج.
وأوضح التقرير أنه رغم أن الحوسبة الكمية لا تزال تواجه تحديات تقنية فإن هذا التقدم العلمي يضع شركة مايكروسوفت في قلب المنافسة التكنولوجية العالمية، ويجعل السباق نحو الهيمنة على الجيل القادم من الحواسيب أكثر اشتعالا، في مشهد يبدو أن تأثيره سيتجاوز بكثير سباق الذكاء الاصطناعي الحالي.