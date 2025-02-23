ورشة عمل لتحسين مقاومة المواد المطاطية مانعات التسرب للإشعاعات المؤينة بهيئه الطاقه الذرية

تحت رعاية الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور ولاء شتا المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تقام يومي الأحد والاثنين 23 و24 فبراير 2025 في مقر هيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر فعاليات ورشة العمل الدولية بعنوان "Nano materials ageing improvement of rubber sealing materials against ionizing radiation".

تأتي ورشة العمل في إطار تعزيز التعاون العلمية بين الهيئة وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيراً إلى أن تحسين مقاومة مواد المطاطية مانعات التسرب "الجوانات" للإشعاعات المؤينة يعد أحد أهم مجالات الأبحاث التي لها تطبيقات بارزة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وتشهد ورشة العمل مشاركة واسعة من الباحثين والمهندسين من مختلف المؤسسات العلمية والصناعية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير مواد متقدمة قادرة على تحمل الظروف البيئية القاسية في المفاعلات النووية.

افتتح ورشة العمل الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي والذي أكد أن الورشة تتناول موضوعاً حيوياً يتعلق بعمل هيئة الطاقة الذرية متمنياً استفادة جميع الحاضرين من موضوعات المحاضرات.

من جانبها، أشارت الدكتورة حنان الأمين رئيسة ورشة العمل إلى أن الورشة تهدف إلى عرض أحدث الأبحاث والتقنيات في مجال تحضير وتوصيف المواد مانعات التسرب المطاطية المعززة بالنانو.

وأضافت رئيسة ورشة العمل قائلة: "نسعى من خلال هذه الورشة إلى تبادل الخبرات بين الباحثين والمهندسين لتطوير مواد ختم أكثر كفاءة وقدرة على تحمل الإشعاعات المؤينة، مما يسهم في تعزيز أمان المنشآت النووية والإشعاعية، وتتضمن الفعاليات محاضرات علمية عن موضوعات متنوعة مثل تأثير الإشعاع على المواد البوليمرية، وتحضير المواد مانعات التسرب المطاطية، واستخدام تقنيات التحليل الميكانيكي الديناميكي في تقييم خصائص المواد النانوية المركبة، أهمية المواد مانعات التسرب في المنشآت النووية والإشعاعية والعوامل التي تؤثر على أدائها.