"سلامة الغذاء" تنفذ 62 مأمورية رقابية على فروع السلاسل التجارية بعدة محافظات

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي السابع لعام 2025، وذلك عن الفترة من 15 – 21 فبراير 2025، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة , حيث نفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 21 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات ( القاهرة، الجيزة، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، دمياط، الاسكندرية، المنوفية، الغربية وكفر الشيخ ) .

وتم تسجيل 28 منشأة تخزينية خلال الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة إلى 1232 مخزنًا.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 195 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 1129 منشأة، في حين قامت الهيئة بإصدار 1145 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة خلال الأسبوع الماضي، وبإجمالي 4216 طلب نقل وتخزين منذ بداية نقل الاختصاص واستلام هذا الملف مع بداية يناير 2025.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 12 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ( المنوفية، المنيا، البحيرة، الدقهلية، الشرقية والغربية) .

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 59 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات ( القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الأقصر، بور سعيد، الفيوم، المنيا وأسوان ) .

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 450 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 11 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 61 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 22 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 20 مأمورية رقابية في محافظات الجيزة، الغربية، الاسكندرية، القليوبية، الشرقية، سوهاج، السويس، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية والمنوفية، وتم تسجيل 4 منشـآت جديدة خلال الأسبوع الماضي والخاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف وغيرها.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 13 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 9 مراكب صيد جدد بالهيئة .