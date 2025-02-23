جرافات الاحتلال تدمر خطوط الكهرباء والمياه في بلدة قباطية جنوبي جنين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، ان جرافات الاحتلال دمرت خطوط الكهرباء والمياه في بلدة قباطية جنوبي جنين.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قبل قليل، عن توسيع العمليات العسكرية في شمال الضفة، مشيرًا إلى بدء التحرك في قباطية.

وأكد كاتس بعدم السماح لسكان مخيمات الضفة بالعودة إليها، موضحًا أنه تم إجلاء 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، كما أوعز للجيش بالاستعداد للبقاء في هذه المخيمات حتى العام المقبل.

وكان جيش الاحتلال اقتحم البلدة بأعداد كبيرة جدا من الآليات المصحوبة بالجرافات وبدأ بتدمير البنية التحتية فيها، حيث دمر دوار الشهداء عند مدخل البلدة وجزءا من الشارع الواصل بين جنين وقرى جنوب المدينة، إضافة لهدم جزء من جدران مقبرة الشهداء والتي تضم ضريح 45 جنديا عراقيا شاركوا في معارك ضد الاحتلال عام 1948، وهي مقبرة ذات طابع تاريخي واجتماعي كبير لدى المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على محافظة جنين لليوم 34 على التوالي، مخلفة 27 شهيداً وعشرات المعتقلين والحرجى، ودمارا غير مسبوق في منازل المواطنين وممتلكاتهم والبنية التحتية.