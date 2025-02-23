الأرصاد توضح موعد انتهاء انخفاض الحرارة

تحدثت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، عن انخفاضات فى درجات الحرارة المستمرة على محافظات مصر المختلفة، وموعد انتهائها.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم الأحد، إن هناك استمرارا للموجة الباردة التي تؤثر على البلاد من يوم الجمعة الماضي، مع استمرار لانخفاضات فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام.

وتابعت أن الأجواء الشتوية تأتي نتيجة تأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية، إلى جانب منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى نهارا تصل إلى 16 درجة مئوية، وبالتالي الطقس نهارا شتوي بارد فى معظم محافظات شمال البلاد، معتدل بالمحافظات الجنوبية.

وأكدت أن درجة الحرارة الصغرى خلال فترات الليل بالقاهرة الكبرى تصل من 9 إلى 10 درجات، وأقل من 8 درجات بالمدن الجديدة، و5 درجات بمحافظات شمال الصعيد، وبالتالي الأجواء شديدة البرودة، معلقة عن موعد انتهاء الموجة شديدة البرودة، بأنها مستمرة حتى الثلاثاء المقبل.