سلامة الغذاء: إصدار 800 شهادة صحية وتسجيل 195منشأة غذائية بنظام الإفراج المؤقت خلال أسبوع

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء , في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الأحد، وذلك عن الفترة من 15 – 21 فبراير 2025، عن قيام قسم مراقبة الأغذية المستوردة بالإدارة العامة للواردات الغذائية، بالإفراج عن عدد من الرسائل الغذائية تحت التحفظ – إفراج مؤقت – 1013 رسالة، وعدد الرسائل التي تم الإفراج عنها بمنظومة الإفراج السريع 406 رسالة، وعدد الرسائل التي تم إجراء محضر إثبات حالة أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات 105 رسالة، فيما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 150 مستورد.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 33 منتجًا و6 شركات، ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 245 منتج جديد، وأصدرت 1 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 15 زيارة لمواقع تخزين القمح، وتم تسجيل 1 منشأة لتخزين القمح، كما تم تنفيذ 6 زيارات تفتيش على مضارب الأرز.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 31 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، و تم غلق 18 شكوى و جاري فحص 13 شكوى.



ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 313 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات ( سوهاج، شمال سيناء، الإسكندرية، الغربية، أسيوط، الدقهلية ، أسوان ، بور سعيد ، كفر الشيخ، الغردقة ، الإسماعيلية , و مدينة الشروق ) ، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

و فيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 62 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات ( القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الغربية، الأقصر، الإسكندرية، المنوفية، سوهاج، بور سعيد، المنيا، الشرقية، البحر الأحمر، السويس، الإسماعيلية والدقهلية ).



وتم تسجيل 783 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 578 معاينة لمحال عامة ، فيما استوفت 460 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.