أسرة جمعية كاريتاس مصر تصلي من أجل شفاء قداسة البابا فرنسيس

تتقدم أسرة جمعية كاريتاس مصر، ممثلة في مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، بأصدق التمنيات بالشفاء العاجل لقداسة البابا فرنسيس، متذكرين بكل فخر مسيرته المضيئة في خدمة الفقراء، والمهمشين، سواء خلال خدمته في الأرجنتين، أو خلال حبريته في روما.

وقالت في بيان لها : “نستلهم من زيارته الرسولية لمصر في أبريل 2017 كلماته الملهمة التي دعا فيها الكنيسة الكاثوليكية، ومؤسساتها إلى مواصلة رسالتها في خدمة الآخر بمحبة وتفانٍ، رغم التحديات والصعوبات. نرفع صلواتنا من أجل صحة وعافية قداسته، ليواصل قيادة الكنيسة بروح الرجاء، وخدمة الإنسانية”.