"جسور" يختتم عروضه المسرحية بالقاهرة اليوم

يسدل الستار على العرض المسرحي “جسور” في ليلته الأخيرة اليوم الأحد 23 فبراير 2025، بعد ان لاقت أيام العروض تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

يُقام العرض الختامي في تمام الساعة السابعة مساءً على خشبة المعهد الفرنسي بالمنيرة، ليكون تتويجًا لرحلة فنية امتدت لسبعة أشهر ضمن برنامج “جسور للفنون الأدائية”.

استطاع العرض، الذي جمع فنانين من مصر والسودان وسوريا، أن يقدم تجربة مسرحية مستوحاة من قصص واقعية حول تأثير الهجرة على الأفراد نفسيًا واجتماعيًا، مسلطًا الضوء على التعايش السلمي وتبادل الثقافات. من خلال مزيج من التمثيل، الغناء، الرقص، الحكي، والدراما الحركية.

أحمد رجائي أشرف على كتابة العرض وإخراجه، بمشاركة فريق إخراجي يضم مؤمن عيد، بافلي وائل، مادونا عماد، وتقى الألفي، فيما قدم مينا ثابت تصميم الاستعراضات الحركية، ووضعت ليالي يحيى التأليف الموسيقي والألحان، وصمم الإضاءة عز حلمي.

يذكر ان المشروع نفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (EUNIC)، وبالشراكة مع استوديو عماد الدين، وتحت إشراف وتنفيذ سودوكو للفنون.