إحباط محاولات جلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بالجيزة والدقهلية

وردت معلومات أكدتها تحريات إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن (الجيزة - الدقهلية) بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام بؤرتين إجراميتين تضمان عدد (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بجلب مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة للإتجار بها .

تم إستهدافهم وفقاً لإجراءات مقننة بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مطلوب ضبطهم لسابقة إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى عدد من الجنايات

ما بين " قتل ، سلاح نارى ، سرقة بالإكراه - شروع فى قتل ، مخدرات " ) وضُبط الأخير وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – بانجو" – 5 بنادق آلية – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة) .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

