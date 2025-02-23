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الأحد 23 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إحباط محاولات جلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بالجيزة والدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 وردت معلومات أكدتها تحريات إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن (الجيزة - الدقهلية) بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام بؤرتين إجراميتين تضمان عدد (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بجلب مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة للإتجار بها . 

 تم إستهدافهم وفقاً لإجراءات مقننة بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مطلوب ضبطهم لسابقة إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى عدد من الجنايات 
ما بين " قتل ، سلاح نارى ، سرقة بالإكراه - شروع فى قتل ، مخدرات " ) وضُبط الأخير وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – بانجو" – 5 بنادق آلية – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة) . 
 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مديريتى أمن الجيزة - الدقهلية