“قرار التهجير والسيناريوهات المحتملة.. القضية الفلسطينية والقمة العربية”.. ندوة بالمركز الثقافي الأرثوذكسي

يعقد صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ، ندوة تحت عنوان “ قرار التهجير والسيناريوهات المحتملة… القضية الفلسطينية والقمة العربية” ، وذلك تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه في الخدمة الرسولية الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وذلك مساء اليوم الأحد الساعة ٦ مساءً بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

يشارك في اللقاء الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد، مساعد وزير الخارجية الأسبق رئيس هيئة الاستعلامات الأسبق ، يدير الصالون: الكاتب هاني لبيب.