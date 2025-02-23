كشف ملابسات حادثة تحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بأحد العقارات بالقاهرة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بأحد العقارات بالقاهرة وتهديد قاطنيه بهدف الاستيلاء على سطح العقار.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/1/2025 حدثت مشادة كلامية بين طرف أول ( شخصين "مصابان بجروح متفرقة بالجسم " ) طرف ثان (سيدة وشقيقها "أحدهما مصاب بجروح وسحجات بالجسم ") لمحاولة الطرف الأول الصعود لسطح العقار المشار إليه بدعوى شرائه من ورثة مالك العقار تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها .. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه وتم العرض على النيابة العامة.

وفى وقت لاحق حضر لذات العقار محامى "وكيلاً عن الطرف الأول" وأثناء صعوده للعقار تقابل مع سالفة الذكر ورفضت صعوده للعقار فإنصرف دون حدوث ثمة تداعيات .. ولم يُستدل على وجود تعدى أو إحداث تلفيات بالعقار أو كاميرات المراقبة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

