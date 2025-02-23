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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب وترودو يبحثان هاتفيا جهود مكافحة تهريب مخدر "الفنتانيل" إلى الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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 بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجهود المبذولة لمكافحة تهريب مخدر "الفنتانيل" إلى الولايات المتحدة.


وذكر البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /الأحد/ - أن كلا من ترامب وترودو عبرا، خلال اتصال هاتفي، عن رغبتهما في إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات بين أوكرانيا وروسيا.
ومن جانبه.. أكد مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو - في بيان - أن ترودو وترامب تحدثا وناقشا الحرب في أوكرانيا والجهود المبذولة لمكافحة تهريب مخدر "الفنتانيل".
جاء هذا الاتصال في الوقت الذي يعتزم فيه زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إجراء محادثات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وكبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رئيسي رومانيا وبولندا؛ لمناقشة تطورات الحرب في أوكرانيا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو الفنتانيل