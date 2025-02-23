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الأحد 23 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 34 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة  11سفينة حيث  تم تداول 55000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1292 شاحنة و 95 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 607 شاحنة و 80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 48000 طن بضائع، 585 شاحنة و 15 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل و Alcudia Express  بينما تغادر السفينة MARS J علي متنها 34000 طن فوسفات تصدير الي الهند  وتغادر ثلاث سفن اخري وهي سينا ، الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين دليلة والحرية  بينما غادرت السفينتين امل و Alcudia Express ، كما  تم تداول 4000 طن بضائع و 330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتي ، بريدج ، آور وآيلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2940 راكب بموانيها.
 

استقبال ارصفة تصدير بوسيدون بضائع عامة