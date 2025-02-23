تصدير 34 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11سفينة حيث تم تداول 55000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1292 شاحنة و 95 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 607 شاحنة و 80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 48000 طن بضائع، 585 شاحنة و 15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل و Alcudia Express بينما تغادر السفينة MARS J علي متنها 34000 طن فوسفات تصدير الي الهند وتغادر ثلاث سفن اخري وهي سينا ، الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين دليلة والحرية بينما غادرت السفينتين امل و Alcudia Express ، كما تم تداول 4000 طن بضائع و 330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتي ، بريدج ، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2940 راكب بموانيها.

