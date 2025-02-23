إسرائيل تواصل عدوانها على جنين.. آليات وجرافات تتوسع في المدينة

توسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على جنين، مخلفا دمارا كبيرا في ساحات المدينة، ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «الاحتلال يواصل عدوانه على جنين لأكثر من ثلاثين يوما»، مسلطًا الضوء على مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى أنّ استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلّفت الشهداء والمصابين بينهم أطفال ونساء، فضلا عن اعتقال قواته عشرات الفلسطينيين، وعلى مدى أكثر من 30 يوما، يواصل الاحتلال الدفع بآلياته وجرافاته لإلحاق أكبر قدر ممكن من الهدم بمباني وشوارع المدينة ومخيمها.

وأوضح التقرير أن فرق مشاة جيش الاحتلال تنتشر في أنحاء جنين بالضفة الغربية، التي تغيرات معالمها الجغرافية، حيث تتمركز القوات في مناطق داخل المخيم، كما أن مداهمات الاحتلال وهجماته اليومية في المدينة ومخيمها دفعت أكثر من 3 آلاف عائلة فلسطينية إلى النزوح، بعد أن دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازلهم وحولت أخرى إلى ثكنات عسكرية محصنة.

ولفت التقرير إلى أن سكان المدينة الآخرون يواجهون صعوبات في الدخول والخروج بل والحركة بسبب انتشار القناصة بشكل دائم، ما يعرض حياتهم للخطر، وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تواصل العدوان الإسرائيلي على مدن الضفة الغربية خاصة في الشمال للشهر الثاني على التوالي.

وفي هذا الصدد، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية إنه يواصل مراقبة الوضع مع استمرار تنفيذ إسرائيل أطول هجمات لها على الفلسطينيين منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي.