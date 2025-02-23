"بوليتيكو": هزيمة شولتس مرجحة في الانتخابات الألمانية

ذكرت صحيفة (بوليتيكو)، في نسختها الأوروبية، أن المستشار الألماني أولاف شولتس والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني الذي يرأسه يستعدان لمواجهة هزيمة ساحقة في الانتخابات التشريعية الألمانية التي بدأ التصويت عليها اليوم /الأحد/.



وكشفت استطلاعات رأي أجرتها (بوليتيكو) أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أقدم حزب سياسي في ألمانيا، سيفوز على الأرجح بـ16% فقط من الأصوات، وهي أسوأ نتيجة انتخابية يشهدها الحزب في تاريخ ألمانيا بعد الحرب.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الزعيم المحافظ فريدريش ميرتس المرشح عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يتقدم بنسبة 30%، مما يعني أنه من المرجح أن يصبح المستشار المقبل لألمانيا، بينما حصل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على 20%، وحصل حزب الخضر على 13%.

وأشارت الصحيفة إلى أن أداء الأحزاب الأصغر حجما من بينها الحزب الديمقراطي الحر وحزب اليسار وتحالف سارة فاجنكنيشت (أحدث أحزاب ألمانيا) سوف يحدد مدى سهولة قيام الحكومة المقبلة بتشكيل ائتلاف.

وفتحت مراكز الاقتراع في أنحاء ألمانيا - في وقت سابق اليوم - أبوابها أمام الناخبين للتصويت في الانتخابات التشريعية الألمانية، ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة السادسة مساءً حسب التوقيت المحلي لبرلين.