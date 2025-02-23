إذاعة جيش الاحتلال: قوة محدودة من الدبابات ستبدأ قريبا العمل داخل مخيم جنين

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تبدأ قوة محدودة من الدبابات العمل قريبا داخل مخيم جنين، وفقا لما افادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

في سياق متصل، شنت إسرائيل غارتين جويتين على جنوب لبنان، وذلك قبل انطلاق مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، في العاصمة بيروت.

واستهدفت الغارتين المنطقة الواقعة بين القليلة والسماعية في قضاء صور، كما أغار الطيران الإسرائيلي على منطقة النهر بين بلدتي الحلوسية والزرارية.

وفي حوالي الساعة التاسعة صباحًا، نفذت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارة جوية استهدفت منطقة مريصع عند أطراف بلدة أنصار.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش تأكيده تنفيذ ضربات جوية استهدفت عددًا من بلدات الجنوب اللبناني، قبل ساعات من جنازة نصر الله.

وأشار جيش الاحتلال إلى استهدافه موقعًا عسكريًا داخل الأراضي اللبنانية، بزعم احتوائه على أسلحة، بالإضافة إلى مهاجمة عدة منصات صاروخية يدّعي أنها تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني.