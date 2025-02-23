كتيبة دائمة.. جيش الاحتلال يستعد لبقاء طويل في مخيم جنين

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، أن الجيش يستعد للبقاء فترة طويلة في مخيم جنين مع كتيبة دائمة ستستمر في العمل حتى إشعار آخر، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، شنَّت إسرائيل غارتين جويتين على جنوب لبنان، وذلك قبل بدء مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله من العاصمة بيروت.

واستهدفتا غارتين المنطقة الواقعة بين القليلة والسماعية في قضاء صور،كما أغار طيران الاحتلال على منطقة النهر بين بلدتي الحلوسية والزرارية.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة التاسعة من صباح اليوم غارة جوية، استهدفت منطقة مريصع في أطراف بلدة أنصار.

ونقل إعلام إسرائيلي، اليوم، عن الجيش استهدافه عددًا من بلدات الجنوب اللبناني، قبل ساعات من جنازة نصر الله.

وقال جيش الاحتلال إنه شنَّ غارات على موقع عسكري بزعم احتوائه على أسلحة داخل الأراضي اللبنانية.

وذكر الاحتلال أنه هاجم عدة منصات صاروخية يزعُم أنها تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني.