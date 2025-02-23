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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة سائق توك توك للمحاكمة بتهمة التحرش بفتاة في العمرانية

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة الجيزة بإحالة سائق توك توك إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد اتهامه بالتحرش بفتاة أثناء توصيلها إلى منزلها في منطقة العمرانية.

تلقي قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من فتاة تحمل الجنسية السودانية ببلاغ تتهم فيه سائق توك توك بالتحرش بها.

وبإجراء التحريات والفحص، تبين أن الفتاة طالبة في العشرينيات من عمرها، وأثناء استقلالها التوك توك لتوصيلها إلى منزلها، قام السائق بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، ما دفعها لنهره ومغادرة المركبة فورًا، ثم توجهت إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت إحالته للمحاكمة الجنائية.

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