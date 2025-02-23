الحبس سنة لعامل بتهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص في الدقي

قضت محكمة الجيزة بحبس عامل لمدة سنة مع الشغل، وتغريمه ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف، وذلك بعد إدانته بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، حيث أمرت المحكمة بمصادرة السلاح الناري المضبوط، وهو عبارة عن فرد خرطوش وذخائر غير مرخصة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت من ضبط المتهم خلال أحد الأكمنة الأمنية بمنطقة الدقي، حيث عُثر بحوزته على فرد خرطوش وطلقتين ناريتين من ذات العيار بدون ترخيص.

وبمواجهة المتهم خلال التحقيقات، أقر بحيازته للسلاح، مبررًا ذلك بأنه لحماية نفسه، نافياً استخدامه في أي أنشطة إجرامية أو تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى المحاكمة الجنائية التي ظأصدرت حكمها السابق.