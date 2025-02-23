بعد التعادل مع الزمالك.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة حرس الحدود

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الأربعاء المقبل في الدوري.

وتعادل الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك بهدف لكل فريق في مباراة القمة 129 للدوري الممتاز والتي اقيمت على ملعب القاهرة الدولي في الجولة الـ15 من الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

يلتقي الأهلي مع نادي حرس الحدود، والمقرر أن تجمع بينهما في الرابعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



ترتيب الدوري المصري

1 ـ الأهلي 33 نقطة

2 ـ بيراميدز 33 نقطة

3 ـ الزمالك 28 نقطة

4 ـ البنك الأهلي 25 نقطة

5 ـ المصري 24 نقطة

6 ـ حرس الحدود 22 نقطة

7 ـ سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

8 ـ طلائع الجيش 20 نقطة

9 ـ فاركو 19 نقطة

10 ـ بتروجيت 19 نقطة

11 ـ الاتحاد السكندري 18 نقطة

12 ـ سموحة 17 نقطة

13 ـ زد 16 نقطة

14 ـ غزل المحلة 14 نقطة

15 ـ الجونة 13 نقطة

16 ـ الإسماعيلي 13 نقطة

17 ـ إنبي 12 نقطة

18 فيوتشر 9 نقاط