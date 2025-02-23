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الأحد 23 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اليوم .. بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

صرف مرتبات العاملين
صرف مرتبات العاملين بالدولة
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تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر فبراير 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة اليوم الأحد، بعدما قررت تبكيرها رسميا تبدأ من يوم 23 فبراير بدلا من يوم 24 كالمعتاد، محددة 5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وأهابت «المالية» بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.


وأتاحت الوزارة العديد من الأماكن التي يمكن للمواطنين العاملين في الدولة صرف مرتبات شهر فبراير2025 من خلالها، ويمكن صرف المرتبات من خلال، ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك المختلفة، البريد المصري.


ومن المقرر أن يكون صرف مرتبات شهر فبراير 2025، للعاملين في الهيئات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

ويكون صرف مرتبات شهر فبراير 2025، يوم 24 فبراير، للعاملين في الهيئات والوزارات الآتية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

مرتبات العاملين بالدولة صرف مرتبات شهر فبراير مرتبات شهر فبراير وزارة المالية