وفاة طفل إثر سقوطه من مصعد عقار في الهرم

تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة وفاة طفل إثر سقوطه من مصعد أحد العقارات بمنطقة الهرم أثناء اللهو رفقة شقيقته، مما أدى إلى احتجازه بين كابينة المصعد والحائط وسقوطه من الطابق الخامس، وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

تلقى رئيس مباحث الهرم إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط طفل من علو ووفاته، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الطفل يُدعى "آدم"، 5 سنوات، وكان يلهو بالمصعد لحظة وقوع الحادث، تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.