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الأحد 23 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتعزيز أرصدة السلع الأساسية قبل شهر رمضان

اجتماع تنسيقي لمحافظ
اجتماع تنسيقي لمحافظ أسوان
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شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الاستعداد الكامل لاستقبال شهر رمضان المعظم ، وتوفير كل السلع الأساسية والاستهلاكية والغذائية ، مع رفع درجة التأهب القصوى بمديريات الخدمات المختلفة ، والتكاتف والتلاحم في منظومة العمل ليل نهار بروح الفريق الواحد ، ليكون الشهر الفضيل شهر عمل وإنتاج .. 

اجتماع تنسيقي لمحافظ أسوان 

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى التموين والغرفة التجارية .

التنسيق مع مديرية التموين والجهات المختصة لمتابعة الأسواق

وكلف الدكتور إسماعيل كمال المسئولين بمديرية التموين والصحة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات المختصة لمتابعة الأسواق ، وما تحتويه من المنافذ والمجمعات والمعارض ، وتحقيق اليقظة التامة للعاملين وتعزيز أرصدة السلع لعدم حدوث أى إختناقات ، وخاصة السلع الإستراتيجية ، مع توفير اللحوم والدواجن والبيض ، ومتابعة منظومة الخبز بحيث يتم تشغيلها خلال شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءاً ، وتجهيز فرق لمراقبة الأسواق لضمان تثبيت الأسعار ، فضلاً عن ضمان توفير أعداد كافية من أسطوانات البوتاجاز لتغطية الإحتياجات وتلبية مطالب المواطنين من هذه السلع طوال الشهر الكريم .

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