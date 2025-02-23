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الأحد 23 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

البورصة
البورصة
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تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات جلسة، اليوم الأحد - أولي جلسات الأسبوع،23 فبراير 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.13%، ليغلق عند مستوى 30,875.81 نقطة، وانخفض أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 13,569.18 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.22% ليغلق عند 38,367.54 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 8,622.55 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.07%، ليغلق عند مستوى 11,884.34 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.36%، ليغلق عند مستوى 3,244.6 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 6,893.49 نقطة.

 

البورصة بداية تعاملات الأحد