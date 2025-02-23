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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها أسفل عجلات القطار بالبدرشين

أرشيفية
أرشيفية
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر دهسها أسفل عجلات القطار أثناء عبورها من معبر غير شرعي بمركز البدرشين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بمصرع "هند"، 40 سنة، أسفل عجلات القطار القادم من أسوان إلى القاهرة، وذلك أثناء عبورها من معبر غير شرعي، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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