روجينا توجه رسالة للفنانة إلهام شاهين: حلم كل الأجيال الفنية

وجهت الفنانة روجينا رسالة تقدير وحب إلى الفنانة إلهام شاهين، وذلك لتاريخها الفني الحافل بالأعمال الهامة.

رسالة الفنانة روجينا

ونشرت الفنانة روجينا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، صور لها مع الفنانة إلهام شاهين، لتشارك بها جمهورها.



وجاءت رسالة الفنانة روجينا "فى حب الهام شاهين او اعتماد اقوى شخصية فى رمضان 2025 فنانة من طراز نادر، رحلة كفاح ونجاح فى محراب الفن أكاديمية مثقفة جريئة عنيدة قوية".

منشور الفنانة روجينا

وتابعت الفنانة روجينا رسالتها "كانت ومازالت وستظل حلماً فنياً لكل الأجيال التى التحقت

بعدها بمعهد فنون مسرحية

اما الانسانه فهى رمز للعطاء والجدعنة والكرم والحب

بالنيابة عن اسرة مسلسل حسبة عمري بنحبك بنشكرك بنحترم موهبتك النادره بحبك ياالى".

يشار أن الفنانة إلهام شاهين تشارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل"سيد الناس"، والمنتظر عرضة مع بدأ الموسم الرمضاني.

المسلسل بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، عماد زيادة، أحمد فهيم، أحمد رزق، والإخراج محمد سامي.