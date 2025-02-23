3 نماذج لكل مادة.. تفاصيل امتحانات مارس لصفوف النقل

تواصل المديريات التعليمية بالمحافظات إعلان جدول امتحانات شهر مارس لطلاب صفوف النقل

(رسمي عام - رسمي لغات - خاص ) للعام الدراسي ۲۰۲٥/٢٠٢٤

جاءت التعليمات كالآتي:

-يوضع الامتحان بمعرفة موجه أول لكل مادة

-يتم وضع ثلاث نماذج امتحانية كل مادة.

-امتحان المستوي الرفيع واللغة الثانية للمدارس اللغات والمتميزة لغات والخاصة يحدد من قبل الإدارة التعليمية.

-تتم الامتحانات صباحا او مساءا حسب ظروف كل ادارة تعليمية وكل مدرسة.

-يجب مراعاة ان يكون الامتحان بمعدل نصف فترة او فترة كاملة طبقا للوزن النسبي لكل مادة وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية.

-تتم الامتحانات خلال اليوم الدراسي ويستمر اليوم الدراسي بشكل عادي.

