بوتين: سنواصل زيادة قدرات الجيش والأسطول الروسيين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستواصل زيادة القدرات القتالية لجيشها والأسطول البحري الحربي.



وأضاف بوتين، في كلمة تهنئة بمناسبة عيد حماة الوطن، الذي تحتفل به روسيا في 23 فبراير: "اليوم في ظروف التغيرات المتسارعة في العالم يبقى نهجنا الرامي إلى تعزيز وتطوير القوات المسلحة دون أي تغيير".

وتابع بالقول، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم، اليوم /الأحد/، "سنواصل لاحقا زيادة القدرات القتالية للجيش والأسطول وجاهزيتهما القتالية باعتبارها أهم عنصر ضمان أمن روسيا وسيادتها في الحاضر والمستقبل وتنميتها المطردة".

وأكد أن من بين "الأولويات غير المشروطة تأمين الاحتياجات الحقيقية للقوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا). وسنواصل تزويد القوات المسلحة بالنماذج الحديثة الجديدة مع مراعاة تحليل خبرة الاستخدام القتالي للأسلحة والمعدات".

وقدم بوتين الشكر لأفراد القوات المسلحة الروسية، مشيرا إلى أن المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا "يدافعون عن مصالح ومستقبل روسيا"، واصفا إياهم بأنهم "الأبطال الرئيسيون في يوم حماة الوطن".