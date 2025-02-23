شرطة بلجيكا تفتح تحقيقا حول واقعة إطلاق نار بالقرب من محطة "جار دو نورد"

أعلنت كاتلين بروجلمانز الناطقة الرسمية باسم شرطة شمال بروكسل، فتح تحقيق حول واقعة إطلاق نار بالقرب من محطة "جار دو نورد".

وقالت المتحدثة البلجيكية - حسبما ذكرت صحيفة "لوسوار" الإخبارية البلجيكية اليوم /الأحد/ - "إن الحادثة وقعت بعد ظهر أمس /السبت/، حيث سمعت طلقات نارية بالقرب من المحطة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".. مضيفة أن التحقيقات مستمرة لمعرفة هوية مرتكبي الجريمة وفهم الظروف الدقيقة لهذا الحادث.



وأوضحت بروجلمانز، أن التحقيق يجري تحت إشراف مكتب المدعي العام في بروكسل.. مشيرة إلى أنه في الساعة الثانية بعد ظهر أمس، تم إرسال عدة دوريات إثر حادث إطلاق نار في شارع "جوشيه".