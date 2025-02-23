مقسم لثلاث مراحل.. تعرف على نظام الصوم الكبير في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

يعتبر الصوم الكبير من أهم وأطول الأصوام في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يمتد لمدة 55 يومًا، ويتميز بنظام روحاني وغذائي صارم يهدف الصوم إلى التوبة والتقرب إلى الله من خلال الصلاة والصوم وضبط النفس، ويعد فترة تحضير روحي للاحتفال بعيد القيامة المجيد.

يستمر الصوم الكبير 55 يومًا، وهو مقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية:

1- أسبوع الاستعداد (7 أيام): وهو فترة تمهيدية للصوم، تساعد المؤمنين على التأقلم مع النظام الروحي والغذائي.

2-الأربعون يومًا المقدسة (40 يومًا): وهي الصيام الذي صامه المسيح على الجبل، وتعتبر جوهر الصوم الكبير.

3-أسبوع الآلام (8 أيام): وهو أقدس أسبوع في السنة الكنسية، ويبدأ بأحد الشعانين وينتهي بعيد القيامة.

الصوم يستمر خلال أسبوع الآلام، لكنه يكون أكثر صرامة من باقي الصوم الكبير في هذا الأسبوع، تمتنع الكنيسة عن إقامة القداسات صباحًا، باستثناء يوم خميس العهد، حيث يكون القداس الوحيد خلال الأسبوع. كما يتم منع تناول الأسماك، ويُكثف الصائمون من الصلوات والتأمل في آلام المسيح.



الصوم الانقطاعي: يُمتنع عن تناول الطعام لفترة معينة خلال اليوم، تختلف حسب قدرة كل شخص، ثم يتم تناول وجبات نباتية فقط.

الامتناع عن الأطعمة الحيوانية: يحظر تناول اللحوم، والدواجن، ومنتجات الألبان، والبيض طوال فترة الصوم.

السماح بتناول الأسماك: يسمح بتناول الأسماك خلال بعض أيام الصوم، باستثناء أسبوع الآلام.

التكثيف الروحي: يشمل الصوم زيادة الصلاة، وحضور القداسات اليومية، وقراءة الكتاب المقدس، والقيام بأعمال الخير والرحمة.

لا يقتصر الصوم على الامتناع عن الطعام فقط، بل هو رحلة روحية تهدف إلى تنقية القلب والتقرب إلى الله، والاستعداد لاستقبال عيد القيامة بنفس نقية وإيمان متجدد.