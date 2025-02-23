كيف تحمي قلبك من الأمراض؟ طبيبة تجيب

كشفت الدكتورة ساديا خان أخصائية أمراض القلب عن أهم القواعد للحفاظ على صحة القلب وفقا لما نشرتة مجلة gazeta.ru.

وتقول الطبيبة :تعتمد جميع أعضاء وأجهزة الجسم على بعضها البعض وعندما تضطرب مؤشرات مجال ما مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم فإن خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطة الدماغية وأمراض الكلى والاضطرابات الأيضية مثل داء السكري والسمنة يزداد ولهذا يحب الحفاظ على مستوى ضغط الدم الطبيعي ومستوى الكوليسترول ووزن الجسم ومستوى السكر في الدم .

وتشير الطبيبة :عندما تزداد القوة التي يضغط بها الدم على جدران الأوعية الدموية يرتفع مستوى ضغط الدم مما يعد سببا رئيسيا لأمراض القلب والجلطة الدماغية وأمراض الكلى.

وأفضل طريقة للوقاية من ارتفاع مستوى ضغط الدم هي شرب كمية كبيرة من السوائل كما يساعد تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والتخلي عن تناول الكحول على حماية القلب ،كما يساعد اتباع نظام غذائي صحي فعال على منع تراكم الكوليسترول- مادة شبيهة بالدهون تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجلطة الدماغية.

ومن أجل الأداء الأمثل للقلب والأوعية الدموية يجب أن يكون مستوى الكولسترول السيء LDL أقل من 100 ومستوى الدهون الثلاثية أقل من 150.

وبالإضافة إلى ذلك يخفض النشاط البدني المنتظم وفقدان الوزن من مستوى الدهون الثلاثية والعبء على القلب و لذلك يمكن أن تبدأ المشكلات الصحية عندما يكون مؤشر كتلة الجسم أعلى من 25 ومحيط الخصر أكثر من 88 سم للنساء وأكثر من 102 سم للرجال.