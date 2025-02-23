غارات إسرائيلية تستهدف عدة بلدات جنوبي لبنان

نفذ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت وادي العزية في أطراف زبقين وأطراف جناتا في جنوب لبنان،وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما أستهدفت غارات إسرائيلية عدة بلدات في قضائي صور والنبطية جنوبي لبنان.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، عن تنفيذ غارات جوية استهدفت محاور نقل على الحدود بين سوريا ولبنان، قال إنها تُستخدم من قبل حزب الله لنقل أسلحة إلى لبنان، معتبرًا هذه المحاولات "خرقًا فاضحًا" للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يواجه إسرائيل، وسيمنع أي محاولة تموضع من قبل حزب الله".

وجاءت هذه الضربات قبل ساعات من جنازة الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، المقررة اليوم الأحد في لبنان.

وكانت إسرائيل قد شددت على استمرار استهداف أي محاولات لنقل الأسلحة إلى لبنان من قبل حزب الله.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، انسحابه من جنوب لبنان مع إبقاء تواجده في خمس نقاط حتى يتم انسحاب حزب الله بالكامل إلى شمال نهر الليطاني.