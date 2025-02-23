الأرصاد: استمرار الموجة الباردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الموجة الباردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 16 درجة، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس، ومن المتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى.

واوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الأحد، حيث تستمر الموجة الباردة نهارا شديدة البرودة ليلا على اغلب الانحاء، ويسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد اليوم الأحد ، امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة الى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة

وحذرت الأرصاد ، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والاحمر وارتفاع الأمواج من "2-3 أمتار" وسرعة الرياح من 40 :60 كم/س.



درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 10 درجة، وعلى السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 17 للعظمي والصغرى 6 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمي والصغري 10 درجة .