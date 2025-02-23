مصادر أمريكية: واشنطن تضغط بقطع الإنترنت عن كييف بهدف التوصل لاتفاق بشأن المعادن

أفادت مصادر أمريكية مطلعة، اليوم /السبت/ بأن المفاوضين الأمريكيين يضغطون على أوكرانيا من أجل إبرام صفقة بشأن المعادن النادرة في البلاد، مهددين، في سبيل ذلك، بقطع نظام الإنترنت الفضائي "ستارلينك" الذي تديره شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المصادر - لم تسمها - القول: إن "مسألة استمرار أوكرانيا في استخدام "ستارلينك" أثيرت خلال المباحثات بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين بعد أن رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اقتراحًا أوليًا من وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت".

جدير بالذكر أن "ستارلينك" يعد مصدرًا للاتصال الحيوي بالإنترنت في أوكرانيا، التي تعاني من ويلات الحرب.