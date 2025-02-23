أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت، خلال الليلة الماضية، 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وأوضحت "الدفاع الروسية" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية منها 5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وأضاف البيان: "كما جرى تدمير 3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وطائرتين فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرتين فوق أراضي مقاطعة فورونيج".
العالم
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 20 طائرة مسيرة أوكرانية
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت، خلال الليلة الماضية، 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت، خلال الليلة الماضية، 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.