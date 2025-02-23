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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 20 طائرة مسيرة أوكرانية

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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 أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت، خلال الليلة الماضية، 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وأوضحت "الدفاع الروسية" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية منها 5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وأضاف البيان: "كما جرى تدمير 3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وطائرتين فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرتين فوق أراضي مقاطعة فورونيج".

الدفاع الروسية مسيرة أوكرانية كورسك