موجة باردة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة حتى الجمعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر المتوقعة من اليوم الاحد إلى الجمعة 28 فبراير، حيث تستمر الموجة الباردة نهارا شديدة البرودة ليلا على اغلب الانحاء .

و يشهد اليوم الاحد اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحرين الامتوسط والاحمر وسرعة الرياح 40_60كم/س وارتفاع الامواج من 2_3 متر.

وأشارت الارصاد، إلى انه يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و شمال الصعيد و السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

وامطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة الى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

واضافت الارصاد، انه يشهد غدا الاثنين 24 فبراير، امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية و شمال الوجة البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد انه من الثلاثاء 25 فبراير الى الجمعة 28 فبراير ، يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت الارصاد انه من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار اليها سابقا علي القاهرة والوجة البحرى العظمى 16_19 درجة والصغرى 9_11 درجة.