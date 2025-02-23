أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واثق من إمكانية التوصل إلى صفقة لوقف النار بين روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض - حسب ما أفادت به قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم /الأحد/ - إن "ترامب، يركز بشكل كبير على مواصلة المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا لإنهاء النزاع وأن فريقة يعمل على مدار الساعة لبلوغ هذا الهدف".
العالم
البيت الأبيض: ترامب واثق من إمكانية إنهاء النزاع في أوكرانيا هذا الأسبوع
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واثق من إمكانية التوصل إلى صفقة لوقف النار بين روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع.
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واثق من إمكانية التوصل إلى صفقة لوقف النار بين روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع.