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الأحد 23 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: ترامب واثق من إمكانية إنهاء النزاع في أوكرانيا هذا الأسبوع

ترامب
ترامب
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 أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واثق من إمكانية التوصل إلى صفقة لوقف النار بين روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض - حسب ما أفادت به قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم /الأحد/ - إن "ترامب، يركز بشكل كبير على مواصلة المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا لإنهاء النزاع وأن فريقة يعمل على مدار الساعة لبلوغ هذا الهدف".
 

ترامب روسيا أوكرانيا