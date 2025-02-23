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الأحد 23 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأونروا: بدء جولة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في غزة لتحصين نحو 600 ألف طفل

غزة
غزة
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أكد المفوض العام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني، أنه بتنفيذ ودعم الأمم المتحدة، بدأت الوكالة جولة أخرى من حملة التحصين واسعة النطاق ضد شلل الأطفال في غزة لتطعيم نحو 600 ألف طفل دون سن العاشرة في جميع أنحاء القطاع.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "لازاريني" إن أكثر من 1700 من كوادر الوكالة سيشاركون في الحملة عبر مراكزها الصحية والنقاط المتنقلة.
يأتي ذلك بعد حملة واسعة ضد شلل الأطفال في غزة أواخر العام الماضي وصلت إلى مئات آلاف الأطفال. وقد جرى رصد فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في غزة، ما يعرض حياة الأطفال في القطاع والمنطقة للخطر. ومن المرجح أن تؤدي الحركة المكثفة للناس في أعقاب وقف إطلاق النار الحالي إلى تفاقم انتشار العدوى بالفيروس. 
 

الأونروا غزة شلل الأطفال في غزة