فتح مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية الألمانية

فتحت مراكز الاقتراع في كافة أنحاء ألمانيا، اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين للتصويت في الانتخابات التشريعية الألمانية.

وذكرموقع (دويتشه فيله) الألماني أنه يحق لأكثر من 59 مليون شخص في ألمانيا-أكبر قوة اقتصادية في أوروبا- الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 630 عضوًا في مجلس النواب الألماني المعروف باسم البوندستاج.

ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة السادسة مساءً حسب التوقيت المحلي لبرلين.

