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الأحد 23 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فتح مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية الألمانية

ألمانيا
ألمانيا
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فتحت مراكز الاقتراع في كافة أنحاء ألمانيا، اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين للتصويت في الانتخابات التشريعية الألمانية.
وذكرموقع (دويتشه فيله) الألماني أنه يحق لأكثر من 59 مليون شخص في ألمانيا-أكبر قوة اقتصادية في أوروبا- الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 630 عضوًا في مجلس النواب الألماني المعروف باسم البوندستاج.
ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة السادسة مساءً حسب التوقيت المحلي لبرلين.
 

ألمانيا الانتخابات التشريعية الألمانية