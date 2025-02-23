سؤال برلماني لوزيري السياحة والطيران بشأن رؤيتهما لتطوير المطارات

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بسؤال برلماني لشريف فتحي وزير السياحة والآثار والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني ، بشأن رؤية وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لتطوير مطارات القاهرة والإسكندرية والأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان ، لاستقبال أكبر عدد من الركاب سواء علي الخطوط المصرية أو الأجنبية ، بعد مرور ٧ شهور من تكليف الحكومة الجديدة.

وأشارت متى في سؤالها إلى أنه على الرغم من أن مصر قلب العالم ، وفي وسط مسار الطيران ، إلا أنه لا يوجد بها سياحة الترانزيت أو ركاب الترانزيت مثل كل دول العالم.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة تجديد الأفكار والبحث في دول العالم عن كيفية وصول ركاب الترانزيت أو سياحة الترانزيت ، والتي سيستفيد منها الكثير والكثير من العمالة والموظفين والشركات وغيرهم.

وطالبت بضرورة الاهتمام بتطوير مطارات القاهرة والإسكندرية والأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان ، لإعادة مصر على خريطة السياحة العالمية ، وتحقيق خطة وزارة السياحة التي تستهدف جذب ٣٠ مليون سائح سنويا إلى مصر.