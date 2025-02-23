عامل مغسلة ينهي حياته شنقا داخل محل عمله بالدقي

أنهى عامل مغسلة حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية داخل محل عمله بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

تلقي المقدم حيام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور علي جثة عامل مغسلة مشنوق داخل محل عمله بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ بالفحص تبين العثور على جثة عامل مغسلة مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة.

بعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم علي إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية بسبب مشكلات أسرية ولم تتهم أسرته أحد بالتسبب في ذلك، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.