دراسة: تناول العنب قد يكون مفتاحا لبناء العضلات الصحية

كشفت دراسة حديثة قام بأجرها فريق من الباحثون بجامعة روتجرز وجامعة غرب نيو إنجلاند أن تناول العنب على المدى الطويل يزيد من نشاط الجينات الجيدة في العضلات ما يمنع انحلالها وفقالما نشرتة مجلة Foods.

وتشيرالدراسة إلى أن هذا المنتج يعمل على تقريب عضلات الإناث من عضلات الذكور من حيث المؤشرات الأيضية بالاضافة الى أن للعنب تأثير إيجابي في صحة القلب والكلى والجلد والعينين والجهاز الهضمي.

وأثبتت البحوث التى أجريت على الفئران أن ثمار العنب تعمل على تغيير التعبير الجيني في العضلات بشكل كبير وبالإضافة إلى ذلك يحفز العنب نشاط الجينات التي تحمي أنسجة العضلات من الانحلال ويزيد من حجمها حيث درس فريق البحث أيضا تأثير تناول حصتين من العنب في اليوم على خصائص عضلات الإناث وذكور الفئران واتضح لهم أن عضلات كلا الجنسين تقاربت من حيث الخصائص الوظيفية عند تناول العنب.

ويفترض العلماء أن زيادة تناول العنب يمكن أن يكمل استراتيجية بناء العضلات التقليدية مثل ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي غني بالبروتين ويعتبر العلماء هذا الاكتشاف مهما بصورة خاصة بالنسبة لكبار السن الذين يعانون من فقدان الكتلة العضلية المرتبط بالعمر.