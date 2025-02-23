أسعار الذهب اليوم الأحد 23 فبراير 2025

انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، 23 فبراير 2025، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4737 جنيهًا للبيع، 4714 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4145 جنيهًا للبيع، 4125 جنيهًا للشراء

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3553 جنيهًا للبيع، 3536 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2763 جنيهًا للبيع، 2750 جنيه للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب 33160 ألف جنيه للبيع، 33000 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر الأونصة 147342 جنيهًا للبيع، 146631 جنيهًا للشراء.