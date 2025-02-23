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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكرة النسائية|بعثة المنتخب الرواندي تصل القاهرة استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

لاعبات المنتخب
لاعبات المنتخب
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وصلت بعثة منتخب الكرة النسائية الرواندي فجر الأحد الي القاهرة في إطار استعدادتهما لمواجهة المنتخب الوطني في مباراة الإياب في إطار تصفيات كأس أمم افريقيا.

فيما غادرت بعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية العاصمة الرواندية كيجالي عقب منتصف الليل، في طريق العودة إلى القاهرة، وذلك عقب فوز المنتخب المصري بهدف نظيف على أصحاب الأرض، فى إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للسيدات.

ووصل المنتخب الرواندي قبل البعثة المصرية نظرًا لاختلاف شركات الطيران، حيث يسافر المنتخب الضيف عبر الطيران الإثيوبي، بينما يسافر المنتخب المصري على متن طائرة مصر للطيران.

وتتجه بعثة المنتخب المصري مباشرة من مطار القاهرة إلى مدينة الإسماعيلية، حيث يستضيف ستاد قناة السويس مباراة الإياب، في السادسة مساء الثلاثاء المقبل.

حضر المباراة في كيجالى أعضاء السفارة المصرية والجالية المصرية، على رأسهم معالي السفيرة نرمين الظواهري، والتي وجهت الدعوة إلى سفراء الدول العربية في رواندا، وحضر منهم سفراء الجزائر، السودان، وليبيا، والقائمان بالأعمال القطري والإماراتي، والذين شجعوا منتخب مصر وأثنوا على أداء اللاعبات.

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