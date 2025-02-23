فريق عمل «أشغال شقة جدا»: الموسم الجديد مختلف عن الأول.. وركزنا أكثر على مشاهد الكوميديا

حقق مسلسل "أشغال شقة" نجاحا كبيرا العام الماضي خلال الموسم الرمضاني، ليعود إلينا من جديد هذا العام لاستكمال مغامرات حمدي وياسمين مع أطفالهما، واختيار مربية معهم، حيث تتواصل الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع داخل منزل "حمدي" و"ياسمين" بعد أن يكبر أولادهما ويزداد عددهم وتختلف اهتماماتهم ناهيك عن المشاكل التي تواجههما في عملهما مما ينعكس على حياتهما معًا ويُفجر الكثير من المُفاجآت خلال الأحداث.

مسلسل "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وآخرين... ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

التقت «البوابة نيوز» بأبطال العمل وتحدثت معهم عن سر نجاح المسلسل، واختلاف الجزء الثاني عن الأول، وأهم المفاجأت التي ينتظرها الجمهور

هشام ماجد: فريق الكتابة قدم عمل متكامل

أعرب الفنان هشام ماجد عن سعادة بتقديم مسلسل "أشغال شقة جدًا" للعام الثاني على التوالي، مؤكدا أن سر نجاح الموسم الأول هو المصداقية في الأفكار، حيث وجد الكثير من المشاهدين أنفسهم في مواقف مشابهة لما تعرض له حمدي وياسمين مع المساعدات المنزليات.

وأضاف أن الموسم الثاني غني بالأحداث والمفاجآت وهناك تطورات كبيرة في الأحداث، مشيرا إلى أن فريق الكتابة قدم عملًا مكتملًا وعندما يجد ملاحظات يتناقش فيها مع المخرج لأن الهدف هو تقديم عمل ناجح للجميع.

وعن نجاحه مع مصطفي غريب، قال إن الجمهور تفاعل مع هذا الثناني جدًا مؤكدًا أن هناك مواقف أكثر إمتاعًا بيننا في الموسم الجديد.

أسماء جلال: تعلمت ألا أرفض أي عمل مختلف

أكدت الفنانة أسماء جلال أن هناك تفاهمًا وتناغمًا فنيًا بينها وبين هشام ماجد، وقالت: أكثر شيء تعلمته من تجربة أشغال شقة هو ألا أرفض أي عمل مختلف يعرض عليّ إلا بعد التجربة.

وأضافت: أن الموسم الثاني سيكون ممتعًا للمشاهدين أكثر من الموسم الأول، وخاصة أننا نقع في الكثير من المواقف والأزمات التي تصل لحد الكوارث مما يفجر المواقف الكوميدية.

مصطفى غريب: اهتمامنا كان بالمشاهد وتجويدها

أكد الفنان مصطفى غريب أنه وجد دعمًا ومساندةً من المخرج خالد دياب الذي يهتم بالتفاصيل الصغيرة والكبيرة، حيث استطعنا خلال الموسم الأول في رسم الشخصيات والاستقرار عليها مما دفعنا في هذا الموسم للإهتمام أكثر بالمشاهد نفسها وتجويدها.

وأوضح مصطفى غريب أن كل فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا جدًا أثناء التصوير وتوقع أن يجد هذا الموسم نجاحًا أكبر من الموسم الأول.

محمد عبد العظيم: علاقتي بفريق العمل تشبه ما يحدث على الشاشة

أكد الفنان محمد عبد العظيم أنه يثق جدًا في إدارة المخرج خالد دياب الذي رشحه لهذا العمل، وهو يحب هذا النوع من الكوميديا في أعماله والتي تعتمد على كوميديا الموقف. وقال أنه استقى المصطلحات الخاصة بالشخصية من أحد الخبراء المتخصصين في الطب الشرعي الذي يرافقنا أثناء التصوير.

وأشار إلى أن علاقته بهشام ماجد ومصطفى غريب في أثناء التحضير غنية بالمفارقات وتشبه ما يحدث على الشاشة وكثيرًا ما نجلس ونتناقش ونقترح فكرة أو جملة لنصل لأفضل شيء.

أحمد عبد الوهاب: هذا العمل وش السعد عليّ

أكد الفنان أحمد عبد الوهاب أن شخصيته في العمل هذا الجزء سوف تأخذ منحنيا مختلفا عن الموسم الأول وخاصة في علاقته بياسمين وتدخله في حياة حمدي بصورة مبالغة مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية.

وأوضح أن كونه كاتبًا وسيناريست ساعده كثيرًا في استحضار روح الشخصية، مضيفًا أن وجوده في أشغال شقة كان وش السعد عليه وقدمه للجمهور بصورة كبيرة وأظهر جوانب من موهبته، موضحًا أنه كمؤلف استفاد من عمله كممثل، والعكس صحيح، وأن كلاهما أضاف للآخر في تطوير أدواته الفنية.