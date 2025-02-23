ترامب: ملايين الدولارات أنفقت على "معمرين مزيفين" تجاوزوا 200 عام

استهجن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنفاق ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على مدفوعات لصالح أشخاص يُفترض أنهم تجاوزوا 100 عام.

ووفقًا للسجلات الحكومية، أشار ترامب إلى وجود أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يتلقون مستحقات الضمان الاجتماعي رغم أن أعمارهم تتجاوز 130 أو 140 أو حتى 150 عامًا.

وتابع ترامب قائلًا: "هناك شخص واحد من المفترض أن يكون عمره 360 عامًا، وهو رقم قياسي في حد ذاته! مع العلم أن عمر الولايات المتحدة الأمريكية لا يتجاوز 250 عامًا، فكيف يمكن لشخص أن يكون أكبر سنًا من البلد نفسه؟" وفق تعبيره.

وأضاف في حديثه خلال "مؤتمر العمل السياسي المحافظ" الذي انعقد في واشنطن أن هذه الأرقام تظهر بوضوح وجود عملية احتيال خطيرة تطورت في عهد الإدارة السابقة، بحسب ما نقلت وكالة " نوفوستي".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى وجود 3.5 مليون شخص في السجلات الحكومية تتراوح أعمارهم بين 140 و149 عامًا، فضلًا عن 1.3 مليون شخص يزيد عمرهم عن 150 عامًا، بالإضافة إلى 1039 شخصًا تتجاوز أعمارهم 220 عامًا حسب السجلات الرسمية. وطرح تساؤلًا مستنكرًا: "كيف يمكن أن يحدث هذا؟ هل يعقل ذلك؟".

وطمأن ترامب الحضور بأنه إدارته بدأت بالفعل في تحديد هوية هؤلاء "المعمرين المزيفين" والعمل على وقف هذه الممارسات التي تُهدِر أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. وأضاف أن "هذه المشكلة مستمرة منذ سنوات، لكننا سنضع لها حدًا قريبًا".

وكانت إدارة ترامب قد أصدرت بيانًا أفادت فيه بأن مئات الآلاف من الأشخاص المتوفين والذين يُزعم أنهم تجاوزوا سن الـ100 عام لا يزالون يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي بشكل غير قانوني.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تحدث ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك في مؤتمرات صحفية عن هذه القضية، مؤكدين أن هناك حالات عديدة لأشخاص توفوا منذ 100 و200 وحتى 300 عام، ولا تزال المدفوعات تصرف لهم.

ووصف ماسك هذه القضية بأنها "مشكلة ضخمة"، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة كفاءة الحكومة على مكافحة الهدر والاحتيال.

ورغم أن بعض المدفوعات غير القانونية قد تم تسجيلها بالفعل، بما في ذلك لأشخاص متوفين، فإن الأرقام التي تم تداولها من قبل ماسك والبيت الأبيض لا تعكس بدقة البيانات الفعلية للضمان الاجتماعي.