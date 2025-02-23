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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لندن تخطط لـ"حزمة عقوبات كبيرة" ضد روسيا

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي
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أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الأحد أن المملكة المتحدة ستكشف عن "حزمة كبيرة من العقوبات" ضد روسيا الاثنين بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للحرب في أوكرانيا.

وقال الوزير في بيان إن الوقت حان "لتضييق الخناق على روسيا برئاسة (فلاديمير) بوتين"، مضيفا أنه سيعلن الاثنين "عن أكبر حزمة من العقوبات ضد روسيا منذ الأيام التي تلت بدء الحرب، لتقويض آلتها العسكرية وتقليص الإيرادات التي تغذي الدمار في أوكرانيا" وفق تعبيره.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن الأحد الماضي استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا "إذا لزم الأمر، لضمان أمن بريطانيا وأوروبا" وفق قوله.

وكتب ستارمر في صحيفة "ديلي تلغراف" أن هذا يعني أيضا "الاستعداد والرغبة في المساهمة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا، من خلال وضع قواتنا على الأرض إذا لزم الأمر" وفق ما نقلت "فرانس برس".

لندن حزمة عقوبات كبيرة ضد روسيا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي