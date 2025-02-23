العالم يشهد أضخم سرقة لعملات رقمية في التاريخ بـ 1.5 مليار دولار

أعلنت إحدى منصات تداول العملات المشفرة الكبرى أنها وقعت ضحية لعملية اختراق معقدة، أسفرت عن سرقة ما يقرب من 1.5 مليار دولار من العملات الرقمية، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات السرقة الإلكترونية في التاريخ.

وأعلنت منصة Bybit يوم الجمعة أن عملية تحويل روتينية لعملة إيثريوم، إحدى أشهر العملات المشفرة، بين المحافظ الرقمية قد تم "التلاعب بها" من قبل هاكر قام بنقل الأصول الرقمية إلى عنوان غير معروف.

وسعت الشركة إلى طمأنة العملاء بأن ممتلكاتهم من العملات المشفرة لدى المنصة آمنة. وأضافت أن الأخبار المتعلقة بالاختراق أدت إلى زيادة كبيرة في طلبات السحب، مما قد يؤدي إلى تأخير في معالجتها.

وقال بين زو، الرئيس التنفيذي لشركة Bybit، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن شركته ستظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية حتى لو لم تتم استعادة العملات المسروقة. وأضاف: "يمكننا تغطية الخسارة".

وتعد سرقة العملات المشفرة أسلوبًا مفضلًا للقراصنة. وقد تم ربط قراصنة تابعين لكوريا الشمالية بعدة عمليات سرقة ضخمة للعملات المشفرة في السنوات الأخيرة.

ففي ديسمبر الماضي، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة الدفاع الأميركية ووكالة الشرطة الوطنية اليابانية بيانا مشتركا يحمّل قراصنة كوريين شماليين مسؤولية سرقة 308 ملايين دولار من شركة يابانية للعملات المشفرة.