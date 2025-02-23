اتفاق المعادن.. ترامب يتحدث عن "استعادة الأموال" من أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يسعى إلى "استعادة الأموال" التي قدمتها الولايات المتحدة كمساعدات لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، وذلك في إطار مباحثات بين واشنطن وكييف بشأن اتفاق محتمل للاستفادة من الموارد المعدنية الأوكرانية.

وخلال كلمته في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC)، وهو تجمع سنوي للمحافظين يعقد في ميريلاند، قال ترامب: "أتواصل مع الرئيس زيلينسكي، وأتواصل مع الرئيس بوتين. أحاول استعادة الأموال أو تأمينها".

وأشار إلى أن أوروبا قدمت المساعدات لأوكرانيا على شكل قروض، بينما قدمتها الولايات المتحدة مجانًا، مما جعله يرى أن واشنطن تستحق تعويضًا عن المساعدات المقدمة.

وأضاف ترامب: "نحن أعطينا المال دون مقابل، وأريد منهم أن يعطونا شيئًا في المقابل."

كما أشار إلى أن أوكرانيا، المعروفة بلقب "سلة خبز أوروبا" بسبب إنتاجها الزراعي، تمتلك أيضًا معادن نادرة وموارد طبيعية هامة يمكن أن تستفيد منها الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأمريكي: "نطلب معادن نادرة ونفطًا، أي شيء يمكن أن نحصل عليه."

وشدد على ضرورة استعادة الأموال التي دفعتها واشنطن، قائلًا: "هذا ليس عادلًا. سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أننا قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق، ومن الأفضل أن نكون كذلك لأن هذا الوضع كان مروعًا".

وتعكس تصريحات ترامب توجهًا جديدًا نحو التعامل مع أوكرانيا من منظور اقتصادي، وسط استمرار الحرب مع روسيا ومحاولات التوصل إلى تسوية دبلوماسية.